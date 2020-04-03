جوجل تنشر بيانات مواقع المستخدمين في 131 دولة لمساعدة مسؤولي الصحة في احتواء فيروس كورونا

مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز المليون، تتخذ البلدان إجراءات صارمة لقمع الأشخاص الذين يتنقلون، وذلك للمساعدة في منع انتشار المرض، ولمساعدة مسؤولي الصحة على فهم كيفية تنقل الأشخاص، تُصدر شركة جوجل - Google بيانات المستخدمين دون الإفصاح عن هويتهم من تطبيق الخرائط لـ 131 دولة والباحثين والحكومات.





ستحتوي هذه التقارير، المسماة COVID-19 Community Mobility Reports، على اتجاهات الحركة من حيث زيارة الأماكن مثل البقالة والصيدليات وأماكن العمل. تقول الشركة إنها ستحتوي على بيانات من الأسابيع العديدة الماضية حتى آخر 48 إلى 72 ساعة.





قالت شركة - Google أن هذه التقارير قد تساعد مسؤولي الصحة العامة على فهم عادات الناس للقيام برحلات أساسية خارج منازلهم ، لأشياء مثل شراء البقالة والأدوية - والتوصية بساعات عمل مثالية للشركات وفقًا لذلك:





بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي قد يمتلكها مسؤولو الصحة العامة ، نأمل أن تساعد هذه التقارير في دعم القرارات المتعلقة بكيفية إدارة جائحة COVID-19. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد هذه المعلومات المسؤولين على فهم التغييرات في الرحلات الأساسية التي يمكن أن تشكل توصيات بشأن ساعات العمل أو إبلاغ عروض خدمة التوصيل.





قال عملاق البحث أن البيانات يتم جمعها من الأشخاص الذين قاموا بتشغيل سجل مواقعهم في خرائط Google. وأضاف أن البيانات التي تم جمعها لهذه الاتجاهات مجهولة المصدر و "لن يتم توفير معلومات تعريف شخصية في أي وقت".





ومن ناحية أخرى، يوفر فيسبوك - Facebook أيضًا بيانات الموقع للباحثين في الولايات المتحدة لقياس فعالية جهود التباعد الاجتماعي.





يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم الاستفادة من بيانات الموقع لإخطار الأشخاص بشأن الاتصال الوثيق مع مرضى COVID-19 الإيجابيين. بالأمس ، أصدرت الهند رسمياً متتبع الفيروسات التاجية الذي يستفيد من بيانات GPS و Bluetooth للهاتف.





في الولايات المتحدة، تشارك شركات إعلانات الجوّال أيضًا البيانات مع السلطات الصحية وحكومات الولايات. تعد تايوان وإسرائيل وسنغافورة أمثلة أخرى على اعتماد الحكومات على بيانات الموقع للحد من جائحة فيروس كورونا.



