Advertisements

إيمي طلعت زكريا:"سلي حظرك مع ولاد زكريا"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وإيمي، ظهرت خلال مقطع الفيديو برفقة شقيقها. يستخدمون جملة من فيلم "قصة الحي الشعبي"لوالدها الراحل طلعت زكريا على تيك توك.



وعلقت طلعت زكريا، على مقطع الفيديو قائلة:"سلي حظرك مع ولاد طلعت زكريا".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تحفه تحفه هموت من الضحك والله" واضاف آخر"الله يرحمه ويحسن إليه كان عملاق كوميديا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يخليكم لبعض".



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.

 
View this post on Instagram

سلى حظرك مع ولاد زكريا 😂😂

A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير مهم من "التموين" للمواطنين.. وتعديل موعد صرف نقاط الخبز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 14 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

أمير كرارة يتكفل ب100أسرة ويتحدى إسعاد يونس وحلمي وشريف أكرامي

بعد أزمة كورونا.. هنادي مهنى تدخل عالم tik tok

على أنغام "مرسال لحبيبتي" محمد الشرنوبي يخطف الأنظار على إنستجرام

من داخل الحمام.. ميس حمدان تغني "مسكتلوش"

فيفي عبده لجمهورها: إنتوا هتموتوا وأنا هفضل عايشة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم