إيمي طلعت زكريا:"سلي حظرك مع ولاد زكريا"

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وإيمي، ظهرت خلال مقطع الفيديو برفقة شقيقها. يستخدمون جملة من فيلم "قصة الحي الشعبي"لوالدها الراحل طلعت زكريا على تيك توك.وعلقت طلعت زكريا، على مقطع الفيديو قائلة:"سلي حظرك مع ولاد طلعت زكريا".ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تحفه تحفه هموت من الضحك والله" واضاف آخر"الله يرحمه ويحسن إليه كان عملاق كوميديا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يخليكم لبعض".يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.