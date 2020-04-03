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بعد اقترابه من الأهلي.. بيراميدز يحدد بديل نجمه في الموسم المقبل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:45 ص
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبد المحسن

 

 

ذكرت تقارير صحفية أن  مجلس إدارة النادي المصري  تلقى عرضًا من بيراميدز من أجل التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب اقتراب رحيل رجب بكار نجم براميدز إلى الأهلي.

 

وأكدت التقارير الصحفية أن كريم العراقي رحب بالانضمام إلى براميدز خاصة وأن العرض المادي الذي عرضه مسئولو براميدز يتناسب مع المصري وأنه على الرغم من المفاوضات التي تلقاها العراقي ومسئولو المصري من نظرائهم في الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب إلا أن هناك اتجاها داخل المصري للموافقة على رحيل العراقي إلى براميدز وذلك بسبب فشل مفاوضات المصري مع العراقي بإقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق في ظل العروض التي يتلقاها في الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي.

 

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي رحب فيه طارق العشري المدير الفني للفريق برحيل العراقي خاصة وأن النادي سيستفيد من رحيله مادياً مما سيتيح الفرصة لضم بديل آخر له أو البحث عن ظهير أيمن فى قطاع الناشئين بعد قرار الجهاز الفني الأخير بتصعيد 5 ناشئين لخوض التدريبات مع الفريق الأول من أجل اختيار أفضل العناصر وضمها للفريق الأول بشكل أساسي.

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