التموين: المخزون الاحتياطي من الدواجن المجمدة يكفي عاما

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إنه تقرر إتاحة صرف نقاط الخبز حتى نهاية شهر إبريل للمواطنين لمنع التكدس والزحام، مشيرا إلى أن هناك 35 ألف منفذ بالجمهورية يصرفون السلع التموينية للمواطنين، مؤكدا أن كافة المخصصات التموينية متوفرة.





وأشار "عباس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة وفرت حملات رقابة على الأسواق لمتابعة أي مخالفات، مشددا على أنه ليس هناك داعي للتكالب على الشراء والتخزين.





وأوضح معاون وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 4 شهور، والسكر 7 شهور، والزيوت 6 أشهور، بينما يصل مخزون الدواجن المجمدة لمدة عام.





وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.



