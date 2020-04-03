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باكستان وبنجلاديش تحاولان توقيف صلاة الجمعة لتفادي ارتفاع الإصابة بكورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح مسؤولين في باكستان، بأن الشرطة ستفرض حظراً صارماً لمنع المواطنين من الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة وتذكي زيادة في الإصابة بفيروس كورونا بعد فشلهم في منع تجمعات كبيرة الأسبوع الماضي.

وحذر خبراء الصحة من وباء في جنوب آسيا، موطن لخمس سكان العالم، يمكن أن يطغى بسهولة على أنظمة الصحة العامة الضعيفة.

لكن السلطات في باكستان وبنجلاديش، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة أخرى، وحتى الهند، كافحت لإقناع الجماعات الدينية المحافظة بالمحافظة على التباعد الاجتماعي من أجل كبح انتشار الفيروس.

وقال مسؤولون إن الحكومة في إقليم السند الجنوبي الباكستاني مقر أكبر مدينة في باكستان ستطبق حظرًا "يشبه حظر التجول" لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة لردع الناس عن الخروج من منازلهم للصلاة.

وقال سيد ناصر حسين شاه، وزير السند للهيئات والمعلومات المحلية: "من أجل مصلحة أكبر في إنقاذ الأرواح، تم اتخاذ قرار بمنع المصلين في المساجد بعد اجتماع لرجال الدين من جميع المدارس الفكرية. الشريعة الإسلامية تسمح بذلك".

أبلغت باكستان عن إصابة 2386 شخصًا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل في جنوب آسيا، مدفوعًا بقفزة في الحالات المتعلقة بأعضاء جماعة التبليغ المسلمة السنية، التي خططت للتجمع في مدينة لاهور الشهر الماضي.

تم تأجيل الاجتماع، ولكن بحلول ذلك الوقت وصل مئات الأشخاص إلى المبنى وبقوا فيه.

في بنجلاديش، كان من المتوقع أن يذهب بعض الناس إلى المساجد على الرغم من أن الحكومة ناشدتهم البقاء في منازلهم للحد من خطر الإصابة بالعدوى.

وقالت المؤسسة الإسلامية، وهي أكبر هيئة دينية في بنجلاديش، إن كبار السن وأولئك الذين يعانون من الحمى أو السعال، وهي أعراض تشبه أعراض COVID-19، يجب عليهم الصلاة في المنزل.

تعد بنجلاديش، التي يقطنها 160 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم. وقد سجلت حتى الآن 56 حالة، من بينها ست وفيات.

في الهند التي تخضع لحظر صارم لمدة ثلاثة أسابيع، سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى حشد الناس، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم بسبب الإغلاق.

وقال في رسالة بالفيديو: "نحن لسنا وحدنا. كلنا البالغ عددهم 1.3 مليار شخص معنا".
 
وقد ساعد الإغلاق، الذي ينتهي في 14 أبريل، على وقف تفشي المرض الكبير في الوقت الحالي، لكنه أدى إلى توقف الاقتصاد الهندي مرتعشًا وترك الملايين بدون عمل.

يكافح الكثيرون للحصول على الطعام والمياه ويهربون من المدن إلى قراهم في المناطق النائية، مما أثار انتقادات بأن الحكومة سارعت خلال عملية الإغلاق وألحقت الأذى بأكثر الناس فقراً.

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