بجمبسوت.. هاجر أحمد تخطف الأنظارعبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هاجر، خلال الصور مرتدية"جمبيسويت باللون الاسود وكان شعرها طويل مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت أحمد، على الصور قائلة:"اذهب بثقة في إتجاه احلامك عش الحياة التي تخيلتها نعم يمكننا القيام بذلك".ويعرض لهاجر أحمد، حاليًا مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع"، على أحدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي اجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وتامر هاشم وميرنا نور الدينا وهند عبد الحليم إلى جانب مجموعة آخرى من الفنانين.