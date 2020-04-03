بعد تعليق العمرة.. هل تلغي كورونا موسم الحج لهذا العام؟

عدة مؤشرات خلال الساعات الأخيرة، أظهرت إمكانية لجوء المملكة العربية السعودية إلى إلغاء موسم الحج خلال هذا العام، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم.





وبحسب الموقع الرسمي لدارة الملك عبد العزيز السعودية، فقد سجل التاريخ الإسلامي تعطل موسم الحج 40 مرة، "بسبب أحداث وكوارث لازمت مواسمه منها‏:‏ انتشار الأمراض والأوبئة‏، والاضطرابات السياسية‏ وعدم الاستقرار الأمني، الغلاء الشديد والاضطراب الاقتصادي،‏ إلى جانب‏ فساد الطرق‏ من قبل اللصوص والقُطاع".





ويقول الموقع إنه "لا يجوز تعطيل الفريضة إلا لأسباب كبرى تحول دون إتمامها، كفقدان الأمن أو انتشار وباء في مكة المكرمة".





مستقبل الحج "غير معروف"

وأول المؤشرات التي أدت إلى إمكانية إلغاء موسم الحج، ما قاله مسئول سعودي عندما طلب وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح بنتن من المسلمين حول العالم، انتظار ما ستسفر عنه تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مستقبل الحج هذا العام غير معروف حتى الآن. الأمر الذي رأى فيه البعض تلميحًا لاحتمالية إلغاء موسم الحج لهذا العام.





وقال محمد صالح بن طاهر بنتن للتلفزيون السعودي الرسمي: "السعودية مستعدة بشكل كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين.. لكن في ظل الظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة نسأل الله السلامة منها، وتحرص المملكة على الحفاظ على صحة المسلمين والمواطنين".





وتابع: "لذا طلبنا من إخواننا المسلمين في جميع دول العالم التريث قبل إبرام أي عقود مع شركات تنظيم الرحلات السياحية حتى تتضح الرؤية".





إلغاء الحج "قرار جائز"

وتدليلا عن إمكانية إلغاء الموسم، قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن موسم الحج لم يلغ هذا العام، ولكن وزارة الحج دعت للتريث حتى تتضح الصورة النهائية.





وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن مسألة الحج كنا نتوقع هذا القرار وإلغاء موسم الحج قرار جائز ومقبول لأن الحج يشهد تكدسات عالية، متابعا: "وعن أموال الحاجزين للعمرة أموالهم سيتم إعادتها ولم نستلم هذه الأموال من الجهات السعودية حتى الآن والأموال ستعود للحاجزين دون خصم أي رسوم والمسألة مسألة وقت ليس إلا والفترة القادمة ستشهد استرداد المبالغ من الجهات السعودية وسيتم توزيعها بالكامل دون خصومات".





لا قرارات رسمية حتى الآن

فيما نفت مصادر سعودية إلغاء موسم الحج مؤكدا أنه لم يخرج أي قرار رسمي من المملكة العربية السعودية بهذا الشأن حتى الآن، موضحة أن وزارة الحج بدأت في التجهيز بالفعل للاستعداد لهذا الموسم من أجل تحصين الحجاج والتصدى لكل ما يمكن ان يصيب الحجاج من امراض خلال الموسم القادم.



