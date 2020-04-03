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قفزة جديدة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم
الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:59 ص
تواصل أسعار النفط القفز مع ترقب حرب الأسعار بين السعودية ورسيا بوساطة أمريكية، واستمرار أزمة كورونا.
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس مع ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل أو أكثر في خطوة من شأنها إنهاء حرب الأسعار.
وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة عقب تصريحات ترامب حول تسوية فيما يتعلق بحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
ولا تزال تأثيرات الكورونا تزداد عالمياً، وسط زيادة التوقعات بشأن الركود العالمي، حيث ارتفع عدد الإصابات لأكثر من مليون شخصاً، إضافة إلى وفاة ما يزيد عن 53 ألف شخص، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
ومن المقرر الإفصاح عن البيانات الأسبوعية لنشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بعد أن أغلق عدد كبير من الشركات منصاتهم في الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 25.63 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.39 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 6 بالمائة ليصعد إلى 31.59 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى مستوى 36.29 دولار للبرميل في تداولات أمس.
وواصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد أن قفز خلال التعاملات بعد أن قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في تغريدة عبر "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن انهيار أسعار النفط، متوقعاً أن تتفق روسيا والسعودية على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً أو أكثر.
كما دعت السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك والحلفاء بهدف التوصل إلى اتفاق عادل لاستعادة التوازن المطلوب في أسواق النفط، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان ترامب قال إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة من شأنه إنهاء حرب الأسعار، مع الإشارة إلى أنه تحدث مع مسؤولي البلدين.
ومن جهة أخرى، توقع مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس وسط تداعيات انهيار الاتفاق بين المنظمة والحلفاء.
وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 24.7 بالمائة مسجلاً 25.32 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.39 دولار للبرميل خلال التعاملات.
وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 20.8 بالمائة ليصل إلى 29.89 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 36.29 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.
تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية تأجير مساحة في احتياطي البترول الاستراتيجي تسع 30 مليون برميل من النفط كمرحلة أولى، في مسعى لمساعدة منتجي الخام الذين يعانون في ظل التدني الحالي للأسعار.
تتضمن عملية التأجير ما يصل إلى 22.8 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وهو ما ينتجه معظم منتجو الحقول البرية، وما يصل إلى 7.2 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت وزارة الطاقة إن الكمية ستكون من الإنتاج المحلي بالكامل.
وقالت الوزارة إنها تعتزم في النهاية تأجير مساحة لتخزين لنحو 47 مليون برميل إضافية، وهو ما سيملأ الاحتياطي بالكامل. تأتي خطوة التأجير بعد فشل الكونجرس في تخصيص نحو ثلاثة مليارات دولار لشراء النفط ضمن مشروع قانون التحفيز الكبير الذي أقره الشهر الماضي.
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