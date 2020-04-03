قفزة جديدة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم





تواصل أسعار النفط القفز مع ترقب حرب الأسعار بين السعودية ورسيا بوساطة أمريكية، واستمرار أزمة كورونا.





وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس مع ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل أو أكثر في خطوة من شأنها إنهاء حرب الأسعار.





وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة عقب تصريحات ترامب حول تسوية فيما يتعلق بحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.





ولا تزال تأثيرات الكورونا تزداد عالمياً، وسط زيادة التوقعات بشأن الركود العالمي، حيث ارتفع عدد الإصابات لأكثر من مليون شخصاً، إضافة إلى وفاة ما يزيد عن 53 ألف شخص، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





ومن المقرر الإفصاح عن البيانات الأسبوعية لنشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بعد أن أغلق عدد كبير من الشركات منصاتهم في الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 25.63 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.39 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 6 بالمائة ليصعد إلى 31.59 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى مستوى 36.29 دولار للبرميل في تداولات أمس.







