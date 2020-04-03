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سنغافورة تغلق أماكن العمل والمدارس لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ستغلق سلطات سنغافورة المدارس ومعظم أماكن العمل، باستثناء الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، لمدة شهر، كجزء من إجراءات أكثر صرامة لوقف انتشار فيروس كورونا، كما صرح رئيس الوزراء، لي هسين لونج، اليوم الجمعة.

وقال "لي"، في خطاب: "لقد قررنا أنه بدلاً من التضييق التدريجي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، يجب أن نتخذ خطوة حاسمة الآن لاستباق حالات العدوى المتصاعدة"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وحث "لي" الجميع على البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب الاختلاط بالآخرين خارج أسرهم.

وأضاف، أن البلاد لديها ما يكفي من الإمدادات الغذائية لتستمر خلال هذه الفترة وما بعدها.

وأوضح، أن الدولة المدينة ستعلن أيضًا عن دعم إضافي للأسر والشركات يوم الاثنين.

ارتفعت إصابات سنغافورة، المستوردة منها والمحلية، بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة وتجاوزت 1000 حالة هذا الأسبوع. وأبلغت عن وفاة خامسة، اليوم الجمعة.

ستبقى المؤسسات الغذائية والأسواق ومحلات السوبر ماركت والعيادات والمستشفيات والمرافق والنقل والخدمات المصرفية الرئيسية مفتوحة. ستنتقل دولة المدينة أيضًا إلى التعلم المنزلي الكامل في مدارسها وجامعاتها.

وقد تبنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعض تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس ، لكنها تركت المدارس والمكاتب والمطاعم مفتوحة.

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