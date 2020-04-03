فيسبوك تطلق تطبيق Messenger المستقل لأجهزة سطح المكتب

أطلق عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - Facebook، أمس الخميس، تطبيق Messenger جديد لسطح المكتب والكمبيوتر الشخصي، وذلك في محاولة للحصول على نصيب من الطلب الجديد الهائل لتطبيقات الدردشة الصوتية الجيدة، بسبب التباعد الاجتماعي للحد من انشار فيروس كورونا المستجد.





يقوم التطبيق الجديد بمزامنة المكالمات عبر الأجهزة، ويمكن بمكالمات فيديو ومكالمات جماعية غير محدودة، ويدعم ملفات GIF والإشعارات. كما يأتي في الوضع المظلم إذا كنت مدمنًا على لوح الفحم على غرار مثلي.





قال "ستان شودنوفسكي" نائب رئيس Messenger في شركة فيسبوك ، شهدت الشركة "زيادة أكثر من 100٪ في عدد الأشخاص الذين يستخدمون متصفح سطح المكتب لإجراء مكالمات صوتية وفيديو على Messenger." بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي ، لا أشك في ذلك لأن دردشة الفيديو هي الطريقة الوحيدة لرؤية الأصدقاء والأقارب عالقين في الحجر الصحي. يضيف شودنوفسكي: "الآن أكثر من أي وقت مضى ، يستخدم الناس التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يهتمون بهم ، حتى عندما يكونون بعيدين جسديًا".





Messenger هو تطبيق مألوف لمعظم المستخدمين ، على الرغم من أنه سيتعين عليه التنافس مع العديد من محادثات الفيديو الأخرى، بما في ذلك أمثال FaceTime و Google Meet.





التطبيق متاح حاليًا في متجر Microsoft ومتجر Mac App Store.