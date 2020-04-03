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ليفربول يدخل بقوة في ضم صفقة بديل فيرمينو

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:59 ص
فيرمينو
فيرمينو
مصطفى صابر

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الجمعة أن ليفربول يسعى للحصول على خدمات ميلوت راشيكا مهاجم فيردر بريمن في الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان يورجن كلوب يميل إلى اتخاذ نهج لمهاجم لايبزيج تيمو فايرنر ، الذي لعب دور البطولة في الدوري الألماني ودوري الأبطال هذا الموسم.

ومع ذلك ، ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية ، فإن ليفربول يدرسون أيضًا عرضًا لراشيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ساهم راشيكا البالغ من العمر 23 عامًا ، والذي يمكنه اللعب في جميع المراكز الثلاثة في الثلث الأخير ، بسبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يطالب بريمن بـ 33 مليون جنيه إسترليني  للتخلي عن خدمات اللاعب راشيكا لصالح ليفربول.

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