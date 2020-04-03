تشيلسي يقترب من ضم نجم برشلونة

اقترب نادي تشيلسي خطوة جديدة، من ضم البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسئولو تشيلسي تواصلوا مؤخرًا مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن العلاقة الجيدة بين جورابشيان ومسؤولي البلوز ستدعم عملية انتقال كوتينيو إلى "ستامفورد بريدج"، رغم وجود أندية أخرى من البريميرليج ترغب في ضم اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القيمة المنتظرة للصفقة ستتراوح بين 60 و80 مليون يورو فقط.

ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة مع بايرن حتى الصيف المقبل نظير 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، إلا أن البافاري لا ينوي الاحتفاظ بالنجم البرازيلي.