مسلسل"قوت القلوب" يتصدر تريند جوجل بعد بعرض الحلقة 11

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تصدر مسلسل "قوت القلوب" مؤشرات البحث جوجل بعد عرض الحلقة 11 بساعات قليله، وذلك لما شهدته الحلقة من أحداث جديدة مشوقة؟







مسلسل "قوت القلوب" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، ويعرض على الشاشة الفضائية"الحياة الحمراء"، ويعرض من السبت إلى الخميس الساعة 9 مسًاء والإعادة 1 صباحًا.





وتدور احداث مسلسل "قوت القلوب" في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة ماجدة زكي وفراس يعد وإفرام محمد وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور ومصطفى درويش وخالد زكي، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف محمد الحناوي.