غدًا.. استئناف تصوير مسلسل "ليه لأ" لأمينة خليل

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قرر القائمون على مسلسل "ليه لأ" استئناف التصوير غدًا،وذلك بعد فترة من التوقف استمرت حوالي أسبوعين،بسبب الإجراءات الوقائية، ولمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر ،للحاق بالعرض في السباق الرمضاني المقبل.



يشار أن مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو من تأليف مريم نعوم، بطولة هاني عادل،شيرين رضا،محسن محيي الدين،عبد الرحمن أبو زهرة،عمر السعيد، هالة صدقي، وسيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، على أن يُعرض مسلسل"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" النصف الأول من شهر رمضان، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو بطولة محمد عبد الرحمن، محمد سلام، محمد محمود.



وفي سياق آخر،انتهت أمينة خليل مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديج "صاحب المقام"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل،ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عيسى،بطولة يسرا،آسر ياسين ، صلاح عبدالله،بيومي فؤاد،نسرين أمين، محمود عبدالمغني.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل السينمائية فيلم "لص بغداد"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، بطولة محمد إمام،ياسمين رئيس،فتحي عبدالوهاب،أمينة خليل،محمد عبدالرحمن،أحمد العوضي.