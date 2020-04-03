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راندا البحيري: "يباشا أنا إيدي باشت من كتر الصابون"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
رشا عادل
سخرت الفنانة راندا البحيري، من كثرة غسل يدها بالصابون، من خلال مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت راندا، على الصورة قائلة:"يباشا انا ايدي باشت من كتر الصابون".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ضحكتك حلوة قوي" وأضاف آخر"ياباشا انت سكر وبتنقط عسل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كلنا مش لواحدك والله".


يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب وهبة مجدي وعبير صبري ومحمد عز.

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