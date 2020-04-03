رب ضارة نافعة.. علماء: كورونا أنقذ الكرة الأرضية من كارثة

قال روب جاكسون أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا والذي يرأس مشروع الكربون العالمي الذي يقدم تقديرات سنوية لحجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إنه من المتوقع انخفاض الانبعاثات بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام، بعد توقف النشاط الاقتصادي إثر تفشي فيروس كورونا.





ووفقا لما نشرته "رويترز"، أوضح جاكسون أن إنتاج الكربون قد ينخفض بأكثر من 5% على أساس سنوي وهو أول انخفاض منذ أن تراجع بنسبة 1.4 % بعد الأزمة المالية في عام 2008.





قال جاكسون: "لن أندهش من رؤية انخفاض بنسبة 5 % أو أكثر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام وهو شيء لم نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".





وتابع: "لا أعتقد أن سقوط الاتحاد السوفيتي ولا أزمات النفط أو المدخرات أو القروض المختلفة خلال الـ 50 السنة الماضية قد أثرت على الانبعاثات كما تؤثر هذه الأزمة".





وكان علماء المناخ حذروا حكومات العالم من أن الانبعاثات العالمية يجب أن تبدأ في الانخفاض بحلول عام 2020 لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ على الكرة الأرضية.



