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اليويفا يزف خبر سار لجماهير ليفربول

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:48 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات

ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طالب الأندية بعدم إلغاء مسابقات الموسم الجاري وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مبدياً أمله في استئناف المباريات في يوليو المقبل.


وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أمس الخميس، أن "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا) ورابطة الدوريات الأوروبية، خاطبت الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء بـ"يويفا" وكذلك الأندية وروابط الدوري، مؤكدين على أهمية "حسم المباريات بالنتائج".

  

وذكر "يويفا" أنه "واثق من أنه سيتم استئناف مباريات كرة القدم خلال الأشهر المقبلة وفقاً للشروط التي ستحددها السلطات وأن أي قرار بالتخلي عن المسابقات المحلية في هذه المرحلة سابق لأوانه وغير مبرر".


وسيكون ليفربول أكبر المستفيدين من قرار الاتحاد الأوروبي، إذ يبتعد الفريق عن لقب الدورى الإنجليزي بـ6 نقاط فقط، خاصة أنه يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي وينتظر لقبه الأول في المسابقة منذ 30 عاماً.

  

وكانت منافسات الدوري الأوروبي ودوري الأبطال قد توقفت في وقت سابق، قبل نهاية مباريات دور الـ16 في كل من البطولتين، ويحتمل أن تستكمل مبارياتهما في يوليو أو أغسطس ، ويعمل "يويفا" حالياً مع الأطراف المعنية على إيجاد الحلول.


وفي بلجيكا، أوصى مجلس رابطة دوري المحترفين أمس الخميس، بإلغاء الدوري قبل نهايته بجولة واحدة وقبل إقامة مباريات الدور الفاصل.

  

وأصبح الدوري البلجيكي أول بطولة دوري محترفين بأوروبا يتم إلغاؤها هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تتويج فريق كلوب بروج باللقب هذا الموسم.

  

وأقيمت 29 جولة من إجمالي 30 مرحلة في البطولة، حينما تم إيقاف المسابقة في منتصف مارس الماضي، وكان بروج يتربع على الصدارة برصيد 70 نقطة، فيما جاء جينت في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.


كذلك تطالب بعض الأندية في هولندا بإلغاء الموسم، وقال رئيس نادي بريشيا الإيطالي إنه يعارض استئناف منافسات الموسم، وذلك في ظل حقيقة وقوع ناديه في واحدة من أكثر المناطق تضرراً بوباء كورونا في العالم.

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