Advertisements

تايوان تناقش دور منظمة الصحة العالمية مع الولايات المتحدة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ناقشت سلطات تايوان والولايات المتحدة هذا الأسبوع كيفية تحقيق "تنسيق أوثق" بين الجزيرة ومنظمة الصحة العالمية خلال تفشي فيروس كورونا الجديد، مما أثار توبيخًا من الصين بسبب "التلاعب السياسي" بالوباء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وتايوان عقدوا يوم الثلاثاء "منتدى افتراضيًا حول توسيع مشاركة تايوان على المسرح العالمي"، مع التركيز بشكل خاص على منظمة الصحة العالمية وكيفية مشاركة نموذج تايوان الناجح في مكافحة فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت: "ناقش المشاركون أيضًا الجهود الجارية لإعادة وضع تايوان كمراقب في جمعية الصحة العالمية، فضلًا عن سبل أخرى لتنسيق أوثق بين تايوان ومنظمة الصحة العالمية".

أعربت وزارة الخارجية التايوانية عن شكرها للولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على "استمرارها في اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم مشاركة تايوان في منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى".

تم استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية بسبب الضغط الدبلوماسي من الصين، التي تعتبرها مجرد مقاطعة ضعيفة لا يحق لها أن تكون في زخارف دولة.

أصبح إغفالها مصدرًا رئيسيًا للغضب لتايوان، التي تقول إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات مباشرة من منظمة الصحة العالمية، مما يعرض الحياة في الجزيرة للخطر من أجل السياسة. وتقول كل من منظمة الصحة العالمية والصين إن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاجها.

جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية.

حضرتها تايوان كمراقب من 2009 إلى 2016 عندما تحسنت العلاقات بين تايبيه وبكين، لكن الصين منعت مشاركة أخرى بعد انتخاب رئيسة تايوان، تساي إنج ون، التي تعتبرها الصين انفصالية، وهي اتهامات تنكرها.

وفي بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن الولايات المتحدة وتايوان على حد سواء على دراية تامة بضرورة أن يكون أعضاء منظمة الصحة العالمية دولتين ذات سيادة، واتهمت تايوان بالسعي للحصول على رأس مال سياسي من تفشي المرض.

أخبار تهمك

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 15 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

10:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم