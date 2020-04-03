تايوان تناقش دور منظمة الصحة العالمية مع الولايات المتحدة

ناقشت سلطات تايوان والولايات المتحدة هذا الأسبوع كيفية تحقيق "تنسيق أوثق" بين الجزيرة ومنظمة الصحة العالمية خلال تفشي فيروس كورونا الجديد، مما أثار توبيخًا من الصين بسبب "التلاعب السياسي" بالوباء.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وتايوان عقدوا يوم الثلاثاء "منتدى افتراضيًا حول توسيع مشاركة تايوان على المسرح العالمي"، مع التركيز بشكل خاص على منظمة الصحة العالمية وكيفية مشاركة نموذج تايوان الناجح في مكافحة فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت: "ناقش المشاركون أيضًا الجهود الجارية لإعادة وضع تايوان كمراقب في جمعية الصحة العالمية، فضلًا عن سبل أخرى لتنسيق أوثق بين تايوان ومنظمة الصحة العالمية".





أعربت وزارة الخارجية التايوانية عن شكرها للولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على "استمرارها في اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم مشاركة تايوان في منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى".





تم استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية بسبب الضغط الدبلوماسي من الصين، التي تعتبرها مجرد مقاطعة ضعيفة لا يحق لها أن تكون في زخارف دولة.





أصبح إغفالها مصدرًا رئيسيًا للغضب لتايوان، التي تقول إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات مباشرة من منظمة الصحة العالمية، مما يعرض الحياة في الجزيرة للخطر من أجل السياسة. وتقول كل من منظمة الصحة العالمية والصين إن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاجها.





جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية.





حضرتها تايوان كمراقب من 2009 إلى 2016 عندما تحسنت العلاقات بين تايبيه وبكين، لكن الصين منعت مشاركة أخرى بعد انتخاب رئيسة تايوان، تساي إنج ون، التي تعتبرها الصين انفصالية، وهي اتهامات تنكرها.





وفي بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن الولايات المتحدة وتايوان على حد سواء على دراية تامة بضرورة أن يكون أعضاء منظمة الصحة العالمية دولتين ذات سيادة، واتهمت تايوان بالسعي للحصول على رأس مال سياسي من تفشي المرض.



