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مساجد كفر الشيخ تلتزم بقرار منع صلاة الجمعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:01 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
شهدت مساجد محافظة كفر الشيخ، حالة من الهدوء التام والالتزام الشديد بقرارات وزير الأوقاف الأخيرة الخاصة بتعليق صلاة الجمعة في المساجد كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك كثاني جمعة منزلية في المحافظة منذ عشرات السنين.

وحذر الشيخ أيمن بسيوني، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفرالشيخ، من إقامة صلاة الجمعة خارج المساجد، وذلك بعد غلقها بقرار من وزير الأوقاف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم المرور على المساجد للحيلولة دون وقوع ذلك.

وأكد "بسيوني"، في بيان له، أنه على جميع موظفي المساجد الحضور ورفع الأذان فقط، وغلق المسجد وعدم السماح مطلقًا لأي شخص بالدخول، وعلى المواطنين أن يؤدوا الصلاة في منازلهم، مشددًا على مديري الإدارات والعاملين بالمساجد بضرورة المتابعة والالتزام، لافتًا إلى أن المديرية ستراقب الوضع عن كثب لرصد أي مخالفات أو خروقات للقرار، وستتم محاسبة من يتسبب في ذلك.

وكانت مديرية أوقاف كفرالشيخ قد قامت بتدشين حملة لتطهير المساجد وتم وقف كل الفعاليات والاحتفالات، وكذلك وقف العمل بدور المناسبات والمدارس القرآنية والعلمية ومكاتب التحفيظ، لحين صدور تعليمات أخرى من الوزارة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جميع المساجد قد إلتزمت بعدم إقامة صلاة الجمعة، وذلك إمتثالا لقرار وزير الأوقاف، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن جميع المساجد قد إلتزمت بعدم إقامة صلاة الجمعة، إمتثالا لقرار وزير الأوقاف لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن ما تم اتخاذه من قرارات بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحكومة عندما تتخذ مثل هذه القرارات تضع في اعتبارها ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية وحريصًا على تطبيق هذه الإجراءات.

وأشار أن ذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم، التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا، وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

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