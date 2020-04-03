ضبط 1029 قضية تموينية و325 مخالفة في مجال الغلق

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديريات الأمن كافة، حملاتها المكبرة، لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين في إطار مواجهتها لفيروس كورونا









وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الت تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

كما جاء ذلك في إطار توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن كافة على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1029 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 173 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 325 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 65 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن