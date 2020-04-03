زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إيران





ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة ضواحي فرخي في محافظة أصفهان وسط إيران.





وأفادت مؤسسة الجيوفيزيا بجامعة طهران بأن مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات داخل الأرض.





ولم ترد أي تقارير عن خسائر مادية وبشرية بسبب الزلزال.





ونظراً لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزال، ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في يونيو 1990، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 آلف آخرين.





هذا وتخطى، أمس الخميس، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران 50 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3160 شخصا.









جاء ذلك بعد يوم من تصريحات مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، كشف فيها أن الإصابات بكورونا في إيران وصلت إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة، مما يوضح القفزات السريعة التي تحدث في أرقام الإصابات والوفيات خلال فترات زمنية قصيرة.





وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر الأحد، من أن "كوفيد-19" قد يظل موجودا لعام أو عامين.





ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، في اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".





وأضاف: "لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس".



