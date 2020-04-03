تحرير 2194 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (2194) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (889) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (85) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (7) دراجات نارية مخالفة.





كما حُرر (25) مخالفة موقف عشوائي، (23) مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وفي سياق متصل، ظهرت كثافات مرورية متوسطة، بطريق مصر أسيوط السريع، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.





وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات بطريق مصر اسيوط، نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، إثر وقوع حادث سير.





ودفع مدير المرور بالقوات إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة وأخرى ملاكي "جيب" سوداء اللون أمام قرية الطرفاية، ما تسبب إلى تهشم الجزء الأمامي لـ"التاكسي"، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.



