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تحرير 2194 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:08 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (2194) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (889) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (85) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (7) دراجات نارية مخالفة.

كما حُرر (25) مخالفة موقف عشوائي، (23) مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي سياق متصل، ظهرت كثافات مرورية متوسطة، بطريق مصر أسيوط السريع، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات بطريق مصر اسيوط، نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، إثر وقوع حادث سير. 

ودفع مدير المرور بالقوات إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة وأخرى ملاكي "جيب" سوداء اللون أمام قرية الطرفاية، ما تسبب إلى تهشم الجزء الأمامي لـ"التاكسي"، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، طالب الأهالي بجنوب الجيزة، الأجهزة المعنية بضرورة عمل مطب صناعي بتلك المنطقة؛ بسبب الحوادث المتكررة.

مدير المرور يشدد على تطبيق حظر حركة المواطنين والسيارات بأوقاتها 

وتفقد اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أمس الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

وأكد مدير الإدارة العامة المرور على القوات، تطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوى كورونا.

وشدد على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

كما شدد مدير الإدارة العامة للمرور، على القوات بمنع تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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