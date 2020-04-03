"التموين" تصدر تقرير عن انتظام عمل المخابز وصرف السلع التموينية (صور)





أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بكافة المخابز على مستوي الجمهورية لإنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وبداية الصرف منذ الصباح الباكر.





تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 3 أبريل من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.





كما انتظمت كافة محال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتي فى العمل منذ الصباح الباكر لإستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر ابريل والتي تمتد حتى نهاية الشهر، كما قررت وزارة التموين مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضاً منعاً للتكدس او الزحام أمام المنافذ.





وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.





وشدد المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.