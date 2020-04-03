Advertisements

نجم أهلي جدة يصدم الفريق بقرار ناري

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:08 م
أهلي جدة
أهلي جدة
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية بأن الجزائري يوسف البلايلي نجم هجوم الأهلي السعودي تقدم بخطاب رسمي لإدارة ناديه السعودي طالبهم فيها برغبته في فسخ تعاقده.

 

وأكدت التقارير الصحفية أن رغبة النجم الجزائري في فسخ عقده مع الفريق السعودي بسبب عدم استلام راتبه الشهري.

 

وأوضحت التقارير الصحفية أن البلايلي حدد موعداً نهائياً لتسليمه مستحقاته المتأخرة في العاشر من أبريل الحالي وذلك قبل أن يُنهي تعاقده مع النادي من طرف واحد.


وكان البلايلي قد انتقل لأهلي جدة قادما من الترجي التونسي، عقب انتهاء أمم إفريقيا 2019 وتتويجه مع منتخب بلاده بالكان.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 12 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 15 ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

10:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم