نجم أهلي جدة يصدم الفريق بقرار ناري

أفادت تقارير صحفية بأن الجزائري يوسف البلايلي نجم هجوم الأهلي السعودي تقدم بخطاب رسمي لإدارة ناديه السعودي طالبهم فيها برغبته في فسخ تعاقده.

وأكدت التقارير الصحفية أن رغبة النجم الجزائري في فسخ عقده مع الفريق السعودي بسبب عدم استلام راتبه الشهري.

وأوضحت التقارير الصحفية أن البلايلي حدد موعداً نهائياً لتسليمه مستحقاته المتأخرة في العاشر من أبريل الحالي وذلك قبل أن يُنهي تعاقده مع النادي من طرف واحد.





وكان البلايلي قد انتقل لأهلي جدة قادما من الترجي التونسي، عقب انتهاء أمم إفريقيا 2019 وتتويجه مع منتخب بلاده بالكان.