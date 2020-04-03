ضبط 2194 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 2194 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: ضبط 889 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 85 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و 7 دراجات نارية مخالفة، و 25 مخالفة موقف عشوائي، و 23 مخالفات شروط الترخيص.

ومن ناحية أخرى، اصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ومن ناحية أخرى، اصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 545 مخالفة مرورية متنوعة، منها 22 مخالفة تجاوز سرعة، و32 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة، و6 مخالفات شروط الترخيص.





وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وعادت الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري، بعد رفع السيارة المقلوبة بالطريق، صباح أمس الأحد، وكثف رجال الإدارة العامة للمرور تواجدهم أعلى الطريق الدائري.





وتلقى اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بالحديد علي الطريق الدائري نهاية وصلة المريوطية القادم من الواحات والطريق الصحراوي اتجاه المنيب والمعادي.





وانتقل اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الإدارة لرفع السيارة وتم سحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث.





كما تم رفع السيارة والحمولة من الطريق بواسطة اوناش المرور، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وسط تواجد أمني بالطريق.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





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حملات مرورية تضبط 4090 مخالفة خلال 24 ساعة





وفي سياق مغاير، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4090 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





2118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

159 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

8 دراجة نارية مخالفة.

30 مخالفة شروط الترخيص.

35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





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