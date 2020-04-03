راندا رياض تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة (صور)

شاركت راندا رياض، خطيبة الفنان محمد شرنوبي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت راندا، خلال الصور مرتدية"بلوزة اوف شولدر باللون الأبيض وجيبة قصيرة باللون الأسود كان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت رياض، على الصور قائلة:"ذات مرة في كابري".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور راندا، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دو القمر ربنا يسعدك" وأضاف آخر"يا بخت شرنوبي بجمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوة كتير الله يسعدك"يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبتة على راندا رياض مديرة أعمال أنغام، يوم 11 ديسمبر 2019، واحتفلوا بالخطوبة وسط العائلة والأصدقاء فقط.