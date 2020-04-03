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بـ"الدعاء لله".. رامي جمال يواجه فيروس "كورونا"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
توجه الفنان رامي جمال بالتضرع لله،والدعاء له لكي يزيح عنا وباء فيروس "كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم،مُتمنيًا أن يأتي شهر رمضان ونحن فرحين بزوال ذلك البلاء.

كتب رامي جمال تغريدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع" تويتر "، قال فيها :"ربي تعلم أنا ضعفاء وأنت القوي، ربي تعلم إن أغلب أهلنا يعملون باليومية ولا يستطيعون البقاء بالمنزل مضطرين وانت الرزاق، نعلم أن البلاء جند من جنودك ونحن عبادك ف يارب عاملنا بلطفك وسترك ورحمتك وادخلنا رمضان فرحين بزوال البلاء يا لطيف دعوناك فا استجب".

ثم أعاد رامي جمال نشر هذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات" إنستجرام "، وعلق على الصورة قائلًا :" استغفر الله الذي لا إله هو وأتوب إليه عدد ما كان وما سيكون، اللهم صلِ وسلم علي سيدنا محمد صلاة ينفك بها الكرب ويغفر بها الذنب ويرفع بها البلاء وتقبل بها التوبة وتقضي بها الحاجات".

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات رامي هو ألبوم " أنا لوحدي "، واحتوى الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، استغنيت، مش ملاحظ حاجة،فكرة المتساب، فاهماني،بيهم كلهم،أنا لوحدي،مين غيرك في القلب،أدف يا مراكبي، مش دلوقت،سقف،اللى مشيوا،لقلبك سلام، عيونك خطر.

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