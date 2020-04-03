كشف ملابسات مقتل عامل بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة.





وتبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل، مقيم بدائرة المركز.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المذكور كان برفقته عاطل له معلومات جنائية، مُقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول باستدراج المجني عليه بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.





وحال تواجدهم بمكان الواقعة قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وقام بدفنه بذات المكان، وهدد المتهم الثاني بالقتل في حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وقام ببيعها لأحد الأشخاص، تم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل يضبط صاحب محل في أحضان زوجته بالبساتين.. و"نهاية صادمة"

وفي سياق آخر، وقعت حادثة بشعة هزت منطقة مزرعة البط بالبساتين، تمثلت في قيام عامل بقتل صاحب محل وذلك بعدما ضبطه في أحضان زوجته وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

وطالبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطالبت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وإرسال تقرير واف بها.

البداية تعود عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط بالبساتين.





وانتقل المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين والرائد أحمد مصلح معاون المباحث والنقيب محمد عطية معاون الضبط، وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده في أحضان زوجته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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