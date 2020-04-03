Advertisements

كشف ملابسات مقتل عامل بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:21 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل، مقيم بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المذكور كان برفقته عاطل له معلومات جنائية، مُقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول باستدراج المجني عليه بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.

وحال تواجدهم بمكان الواقعة قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وقام بدفنه بذات المكان، وهدد المتهم الثاني بالقتل في حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وقام ببيعها لأحد الأشخاص، تم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل يضبط صاحب محل في أحضان زوجته بالبساتين.. و"نهاية صادمة"

وفي سياق آخر، وقعت حادثة بشعة هزت منطقة مزرعة البط بالبساتين، تمثلت في قيام عامل بقتل صاحب محل وذلك بعدما ضبطه في أحضان زوجته وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

وطالبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطالبت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وإرسال تقرير واف بها. 

البداية تعود عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط بالبساتين.

وانتقل المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين والرائد أحمد مصلح معاون المباحث والنقيب محمد عطية معاون الضبط، وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده في أحضان زوجته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لقراءة المزيد اضغط هنا

كشف ملابسات مقتل عامل بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة
كشف ملابسات مقتل عامل بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة كمين قضية قتل قتل حادث تحريات

أخبار تهمك

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 3 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 12 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 16 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشخاص لقتلهم وسرقتهم عامل في قنا

حبس مرتكبي واقعة قتل عامل وسرقته في قنا 4 أيام

ضبط شخصين إحتجزا آخر لوجود خلافات مالية مع والده

ضبط 3 عاملين سرقوا دراجة نارية بالإكراه من آخر بأسيوط

بـ"38 ألف دولار أمريكي".. سقوط تاجر عملة في بنها

ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

10:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم