مفاجأة.. قرار صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ تجاه إمام عاشور لاعب الفريق بشأن تحديد موقفه في النادي من الرحيل أو البقاء.

واستقر نادي الزمالك على خروج إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى أي نادي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة مشاركة وإكتساب بعض الخبرات.

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون على اقتراح إدارة نادي الزمالك بخروج إمام عاشور على سبيل الإعارة لأي نادي في الصيف القادم.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.