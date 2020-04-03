Advertisements

مفاجأة.. قرار صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:18 م
إمام عاشور
إمام عاشور
حسام مجدي

 

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ تجاه إمام عاشور لاعب الفريق بشأن تحديد موقفه في النادي من الرحيل أو البقاء.

 

واستقر نادي الزمالك على خروج إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى أي نادي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة مشاركة وإكتساب بعض الخبرات.

 

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون على اقتراح إدارة نادي الزمالك بخروج إمام عاشور على سبيل الإعارة لأي نادي في الصيف القادم.

 

 ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة بوابة الفجر انتقالات صيفية ألفجر أخبار الزمالك

أخبار تهمك

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 15 ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. تعديل جديد من الزمالك على راتب كارتيرون

أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

أخبار الزمالك اليوم السبت: تسريب جديد يهز القلعة البيضاء.. حسم مصير عواد من الرحيل.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

قرار مفاجئ من كارتيرون بسبب "جنش"

أخبار الزمالك اليوم الخميس: مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. قرار مفاجئ ضد لاعبي الفريق.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة بوطيب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

10:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم