Advertisements

حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:24 م
التعقيم
التعقيم
محمد كشك
شهدت شوارع مدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالشوارع تحت شعار "احمي نفسك احمي بلدك".

واستهدفت الحملات اليوم الجمعة منطقة الاسكان الاجتماعي ومنطقة الكرنك، وشارع الشباب بمدينة جمصة. 

وتضمنت الحملة رش الشوارع والمنازل، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا covid-19.

واستمرت أعمال الرش والتعقيم والتطهير بمنطقة الاسكان الاجتماعي وشارع الشباب ومنطقة الكرنك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وتتم أعمال التطهير تحت اشراف مباشر من المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينه جمصة، ولا تزال أعمال التطهير والتعقيم لحماية المواطنين مستمرة.

حملة بمدينة بلقاس في الدقهلية لتطهير الشوارع

وفي سياق خر، قامت رئاسة مركز ومدينة بلقاس برئاسة الدكتور عمرو عبدالعاطي بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني بحملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية داخل مدينة بلقاس 

وتم تطهير طريق الحرية وشارع المحكمة وشارع الجمهورية. ومستشفى بلقاس المركزي ومركز الشرطة وشارع مجلس المدينة.
 
وجاءت الحملة بمشاركة االدفاع المدني والإدارة الزراعية والشباب من المجتمع المدني بمدينة بلقاس.

ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن نجاح الحملة جاء بالتعاون والتكاتف أثناء الحملة بين كافة الإدارات، مؤكدا استمرار الحملات خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية كافة الشوارع والمنشآت داخل المدينة. 

وأشاد "عبدالعاطي" بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودة المستمرة في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة، منوها بأن الاستمرار بهذة الفاعلية سيجعلنا نعبر الأزمة سريعا. 

وأضاف "عمرو" أن الحملات تأتي في ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن تكثيف حملات تطهير الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمن حزمة من الإجراءات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء محمد الشحات مدير فرقة حي غرب، والنقيب محمود عبدربه والنقيب عبدالعزيز محمد من الدفاع المدني، وعبد العال حامد وأحمد ماهر من الإدارات المعنية بمركز ومدينة بلقاس.

حملة لضبط الفريزة والنباشين بالمنصورة

وعلى صعيد آخر، شنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش، حملة مكبرة لضبط الفريزة والنباشين، ومداهمة أماكن تواجدهم وذلك بالشوارع الكائنة بنطاق الحي، للحد من الظاهرة التي تؤثر بالسلب على مستوى الحالة العامة للنظافة بالحي، فضلًا عن تأثيرها البالغ على الصحة العامة، في ظل ما تواجهه الدوله من خطر لفيروس كورونا المستجد.
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا لوقاية من فيروس كورونا خطر كورونا تطهير الشوارع الاجراءات الإحترازية

أخبار تهمك

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم