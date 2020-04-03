حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"

حملة بمدينة بلقاس في الدقهلية لتطهير الشوارع

وفي سياق خر، قامت رئاسة مركز ومدينة بلقاس برئاسة الدكتور عمرو عبدالعاطي بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني بحملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية داخل مدينة بلقاس

وفي سياق خر، قامت رئاسة مركز ومدينة بلقاس برئاسة الدكتور عمرو عبدالعاطي بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني بحملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية داخل مدينة بلقاس

وجاءت الحملة بمشاركة االدفاع المدني والإدارة الزراعية والشباب من المجتمع المدني بمدينة بلقاس.





ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن نجاح الحملة جاء بالتعاون والتكاتف أثناء الحملة بين كافة الإدارات، مؤكدا استمرار الحملات خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية كافة الشوارع والمنشآت داخل المدينة.





وأشاد "عبدالعاطي" بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودة المستمرة في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة، منوها بأن الاستمرار بهذة الفاعلية سيجعلنا نعبر الأزمة سريعا.





وأضاف "عمرو" أن الحملات تأتي في ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن تكثيف حملات تطهير الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمن حزمة من الإجراءات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.





وشارك في الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء محمد الشحات مدير فرقة حي غرب، والنقيب محمود عبدربه والنقيب عبدالعزيز محمد من الدفاع المدني، وعبد العال حامد وأحمد ماهر من الإدارات المعنية بمركز ومدينة بلقاس.



