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حملة لتطهير شوارع ومنازل جمصة لمواجهة كورونا "صور"
الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:24 م
محمد كشك
شهدت شوارع مدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالشوارع تحت شعار "احمي نفسك احمي بلدك".
واستهدفت الحملات اليوم الجمعة منطقة الاسكان الاجتماعي ومنطقة الكرنك، وشارع الشباب بمدينة جمصة.
وتضمنت الحملة رش الشوارع والمنازل، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا covid-19.
واستمرت أعمال الرش والتعقيم والتطهير بمنطقة الاسكان الاجتماعي وشارع الشباب ومنطقة الكرنك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.
وتتم أعمال التطهير تحت اشراف مباشر من المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينه جمصة، ولا تزال أعمال التطهير والتعقيم لحماية المواطنين مستمرة.
حملة بمدينة بلقاس في الدقهلية لتطهير الشوارع
وفي سياق خر، قامت رئاسة مركز ومدينة بلقاس برئاسة الدكتور عمرو عبدالعاطي بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني بحملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية داخل مدينة بلقاس
وتم تطهير طريق الحرية وشارع المحكمة وشارع الجمهورية. ومستشفى بلقاس المركزي ومركز الشرطة وشارع مجلس المدينة.
وجاءت الحملة بمشاركة االدفاع المدني والإدارة الزراعية والشباب من المجتمع المدني بمدينة بلقاس.
ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن نجاح الحملة جاء بالتعاون والتكاتف أثناء الحملة بين كافة الإدارات، مؤكدا استمرار الحملات خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية كافة الشوارع والمنشآت داخل المدينة.
وأشاد "عبدالعاطي" بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودة المستمرة في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة، منوها بأن الاستمرار بهذة الفاعلية سيجعلنا نعبر الأزمة سريعا.
وأضاف "عمرو" أن الحملات تأتي في ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن تكثيف حملات تطهير الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمن حزمة من الإجراءات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء محمد الشحات مدير فرقة حي غرب، والنقيب محمود عبدربه والنقيب عبدالعزيز محمد من الدفاع المدني، وعبد العال حامد وأحمد ماهر من الإدارات المعنية بمركز ومدينة بلقاس.
حملة لضبط الفريزة والنباشين بالمنصورة
وعلى صعيد آخر، شنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش، حملة مكبرة لضبط الفريزة والنباشين، ومداهمة أماكن تواجدهم وذلك بالشوارع الكائنة بنطاق الحي، للحد من الظاهرة التي تؤثر بالسلب على مستوى الحالة العامة للنظافة بالحي، فضلًا عن تأثيرها البالغ على الصحة العامة، في ظل ما تواجهه الدوله من خطر لفيروس كورونا المستجد.
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