حشيش وأقراص مخدرة.. سقوط عصابة الكيف في أطفيح

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط أربعة عناصر إجرامية بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وعُثر بحوزتهم 250 جرام لمخدر الحشيش و550 قرص مخدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" حال ترددهم على دائرة المركز، وعثر بحوزتهم 550 قرص كبتاجون مخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة.





وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الترويج للمواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.





في أيام حظر التجوال.. سقوط ديلر العمرانية بـ"كوكتيل مخدرات"





وأسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدًا من أخطر تجار المخدرات بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية برئاسة الرائد مصطفي عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" لقيامه باتخاذ مسكنه وكرًا للإتجار فيى المواد المخدرة وتصنيعها وخلطها ببعض النباتات وتوزيعها على عملائه.





وضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر "وزنت400 جرام"، 2 جوال لنبات البردقوش، فرد خرطوش، 3 طلقات خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول.



