تقارير.. الفيفا يصدم الزمالك ويغرمه نصف مليون يورو بسبب شيكابالا

أكدت تقارير صحفية برتغالية، أن الفيفا قرر تغريم الزمالك 500 ألف يورو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وكان الفريق البرتغالي قد تقدم بشكوى ضد الزمالك في عام 2016، بسبب تأخر الفريق الأبيض في دفع باقي مستحقات صفقة ضم شيكابالا من الفريق البرتغالي.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم بغرامة نصف مليون يورو ضد نادي الزمالك.

يُذكر أن شيكابالا انضم لفريق سبورتنج في عام 2014، لكنه لم يستمر في الفريق كثيرا بسبب أزمته داخل الفريق البرتغالي، ليستعيده نادي الزمالك مرة أخرى في صيف عام 2015.