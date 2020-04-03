بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)

استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، وعلى متنها 257 مصريًا من العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

فحص العائدين من أمريكا

والوفد كان مكون من 293 شخصا و13 رضيعا من المصريين وفور وصولهم لمطار القاهرة، تم فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي، وذلك للاطمئنان على أن جميعهم لا يحملون فيروس كورونا، حيث أن من يحمل الفيروس يتم نقله إلى مستشفى العزل وليس فندق الحجر.

والوفد كان مكون من 293 شخصا و13 رضيعا من المصريين وفور وصولهم لمطار القاهرة، تم فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي، وذلك للاطمئنان على أن جميعهم لا يحملون فيروس كورونا، حيث أن من يحمل الفيروس يتم نقله إلى مستشفى العزل وليس فندق الحجر.





وفي أحد الفنادق المطلة على البحر، يقضي العائدين من الخارج فترة الحجر، وفي هذا الشأن أوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ علي شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.





وأكد "فوزي" أن الوفود العائدة قد خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر،





وأشار إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية.



