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بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:33 م
العائدون
العائدون
أحمد القاسم
استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، وعلى متنها 257 مصريًا من العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

فحص العائدين من أمريكا

والوفد كان مكون من 293 شخصا و13 رضيعا من المصريين وفور وصولهم لمطار القاهرة، تم فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي، وذلك للاطمئنان على أن جميعهم لا يحملون فيروس كورونا، حيث أن من يحمل الفيروس يتم نقله إلى مستشفى العزل وليس فندق الحجر.

حجر في فندق مطل على البحر

وفي أحد الفنادق المطلة على البحر، يقضي العائدين من الخارج فترة الحجر، وفي هذا الشأن أوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ علي شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد "فوزي" أن الوفود العائدة قد خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر،

وأشار إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه تم الكشف على العائدين مرة أخرى، فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها وتقديم وجبة الإفطار لهم.

تعقيم الطائرة بعد نزولهم

وكإجراء احترازي عقم المسئولين عن رحلة الطيران الطائرة بعد نزول الركاب منها، منعا لنقل أي وباء "فيروس كورونا" منها إلى أي شخص بالخارج، حفاظا على أرواح الموطنين.

وفي وقت سابق، أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الطائرات يتم تعقميها بشكل مستمر قبل وبعد نقل العائدين من الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الحكومة تعلمت الدرس من الكارثة

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال: إن بعض العائدين من الخارج لم يلتزموا بالعزل المنزلي، وأن بعضهم نقلوا العدوى لقراهم.

وأشار خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أنه يتم الآن، تطبيق الحجر الإلزامي على جميع العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا، وأن العائدين من الخارج يتلقون رعاية صحية من دون تحمل أية تكاليف.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع مستجدات فيروس كورونا لحظة بلحظة في المحافظات، متابعًا: "ما زال الأمر تحت السيطرة، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات حتى نعبر هذه المرحلة".
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)
بعد وصولهم.. كيف استقلبت مرسى علم العائدين من أمريكا؟ (صور)

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