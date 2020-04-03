ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالجيزة والمنيا

نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى الجيزة والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.





كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلًا من (مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية"، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا) بممارسة نشاطًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهًا إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالإشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل (ستة ملايين جنيه مصرى) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









وتمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين، والإستيلاء على مبلغ مالي بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.





البداية عند ما تبلـغ لـلإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من صاحب شركة للتجارة والمقاولات، مقيم بالسيدة زينب، بالقاهرة، ضد صاحب شركة للأدوات المنزلية ومقاول تشطيبات، لقيامه بالإشتراك مع آخر "جاري تحديده" بزعمهما قدرتهما على إلحاق نجله للعمل بإحدى الوظائف نظير الحصول على مبلغ مالي.





أسـفـرت تحـريات إدارة مـكافحـة جرائـم الرشــوة وإسـتغـلال النفـــوذ صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقهما بإستغلالهما نفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاتهما الوطيدة وقدرتهما على إلحاق نجل الشاكي للعمل بإحدى الجهات الحكومية، وحصلا على مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير تعيينه، ولم يفيا بذلك وقاما بالإستيلاء على المبلغ المالي.



