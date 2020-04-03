مبابي في قبضة ريال مدريد





أفاد تقرير أن مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يُنظر إليه على أنه أفضل هدف للانتقال لريال مدريد قبل الموسم المقبل.





اكتسب اللاعب الدولي الفرنسي سمعة كواحد من أكثر اللاعبين قيمة في العالم ، ويقال أن فريق ريال مدريد حريص على صفقة مبابي.





في الواقع ، سجل مبابي 18 هدفًا في 20 مباراة من الدوري الفرنسي قبل تعليق النشاط بسبب الكورونا ، ولكن يُزعم أنه رفض تمديد عقدين مع باريس سان جيرمان المقرر أن تنتهي في عام 2022.





ووفقًا لصحيفة "ماركا" ، يتابع ريال مدريد عن كثب التطورات المحيطة بمبابي، ويقال أن فريق توماس توتشيل أوقف محادثات العقد بسبب الكورونا.





ومع ذلك ، يشير التقرير أيضًا إلى أن كلا الجانبين سيتأثران بشدة من تفشي الفيروس المستمر ، وقد يواجه ريال صعوبة في تحمل مبابي إذا عانت أرباحه من انخفاض كبير.





سجل مبابي 90 هدف في 120 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ وصوله من موناكو.