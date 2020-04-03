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لن يكون "آيفون 9".. تقارير تتوقع إطلاق هاتف آبل الجديد باسم "iPhone SE 2020" اليوم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:22 م
iPhone SE 2020
iPhone SE 2020
يبدو أن شركة آبل قررت بعد شهور من الإشاعات حول هاتفها الجديد الأصغر منخفض التكلفة لن يكون iPhone 9، بل سيحمل أسم iPhone SE 2020، ويبدو أيضًا أن إطلاق الإصدار الجديد من جهاز iPhone من آبل أصبح وشيك، وفقًا للمطلعين على التكنولوجيا، قد يتم إطلاق هاتف iPhone SE 2020 الجديد للطلب المسبق خلال ساعات قليلة على موقع Apple على الويب.

ظهر تقرير على موقع 9to5Mac يقول أن شركة آبل - Apple يمكنها الإعلان عن الهاتف والبدء في قبول الطلبات بدءًا من اليوم 3 أبريل.

يشير تقرير 9to5Mac إلى أن الهاتف الجديد الذي سيطلق عليه اسم iPhone SE 2020 وسيأتي بخيار أبيض أو أسود أو أحمر، سيعتمد التصميم على جهاز iPhone 8 وسيحتوي على شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة.

سيكون متاحًا بثلاثة مستويات مختلفة من التخزين: 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت ويمكنه استخدام نفس المعالج الداخلي مثل iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

على الرغم من عدم وجود معلومات حقيقية حول السعر حتى الآن ، يعتقد المحللون أن Apple يمكن أن تبيع 2020 iPhone SE بسعر يبدأ من 399 دولارًا - وهو ما قد يترجم مباشرة إلى 399 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

الجدير بالذكر، ظهر بالأمس تسرب من الشركة المصنعة للحافظة Urban Armour Gear يظهر غلاف غلاف ل iPhone SE الجديد.

تقوم شركة Apple، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى ، في بعض الأحيان بإعطاء صانعي الملحقات نظرة مبكرة على النماذج الأولية بحيث أنه عندما يتم الكشف عن الهاتف للجمهور، توجد بالفعل ملحقات جاهزة للشراء لاستخدامها. في هذه الحالة ، تمت مشاركة الصورة من قبل المستهلك في Best Buy - سلسلة من متاجر الأدوات في الولايات المتحدة.


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