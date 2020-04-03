غدا.. تنفذ مبادرة تطهير وتعقيم مراكز الشباب والأندية في الدقهلية

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة علاء الشربيني، وكيل الوزارة، غدا السبت، مبادرة وزارة الشباب والرياضة، والخاصة بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والتنظيف لمراكز الشباب والمدن.

وتتم المبادرة بإشراف الدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، وأحمد علام، وكيل المديرية للرياضة، ومعاوني وكيل الوزارة، الدكتور أيمن ربيع، وطارق ذهب، وحسام مصطفى، مدير إدارة الأزمات بالمديرية.





فيما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتبدأ تنفيذ المبادرة من الساعة العاشرة صباحًا بمشاركة مجموعات من الشباب والفتيات، من أعضاء مراكز الشباب والحركة الكشفية والمتطوعين، بالتنسيق مع المركز الاعلامى بالمديرية والإدارات الخارجية ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب والأندية.





ومن ناحيته، أكد علاء الشربيني، وكيل الوزارة، أنه وجه بضرورة الالتزام بكافة عوامل السلامة والإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات في أثناء القيام بأعمال التعقيم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية للشباب في إطار خدمة مجتمعهم.



