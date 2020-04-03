شاهد.. نشاط مكثف لـ"السيسي" خلال أسبوع

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.





واستهل الرئيس السيسي، الأسبوع المنصرم باتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي تناول جهود مكافحة فيروس كورونا، وسبل تعزيز التعاون والخبرات بين البلدين.





وفي اليوم التالي اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف على مستوى الدولة في مكافحة فيروس كورونا، حيث وجه بزيادة بدل المهن الطبية 75% عن القيمة الحالية، وذلك بتكلفة إجمالية 2 مليار و25 مليون جنيه، مع صرف مكافآت استثنائية لكل الأطباء العالمين في مستشفيات العزل، والمعامل المركزية.





ووجه الرئيس السيسي باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقص حاد على المستوى العالمي.





كما تابع الرئيس موقف المواد الغذائية على مستوى الدولة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين، حيث وجه ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، ومكافحة أي سياسات احتكارية.





وفي تدوينة عبر حسابه على "الفيسبوك"، أكد الرئيس السيسي متابعته على مدار الساعة لإجراءات مواجهة الكورونا، مهيبا بالجميع تنفيذ الاجراءات الوقائية.





وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.



