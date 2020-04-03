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الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع نجم المصري

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:29 م
كريم العراقي
كريم العراقي
محمد الصو
رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدخول في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني الأولمبي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي رفض الإدارة الدخول في مفاوضات مع كريم العراقي نجم الفريق البورسعيدي، بسبب قرار النادي السابق بعدم التعامل مع إدارة المصري، في أي ملفات.

ويسعى النادي الأهلي، لتلبية طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، للفريق خاصةً بعد رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري.

وأبدى العراقي في وقت سابق، سعادته بارتباط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه قادر على خلافة الجوكر وسد العجز الذي سيخلفه بعد رحيله.

وفشلت مفاوضات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، مع أحمد فتحي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، بسبب وجود بعض الخلافات المادية بين الطرفين.

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