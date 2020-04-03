تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة للمتلاعبين بأسعار السلع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، علي نوابه ورؤساء الأحياء، باستمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وحذر محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه استغلال الازمات فى انتهاك القانون، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.





كما أكد محافظ القاهرة على مديرية تموين القاهرة، بتشديد الرقابة على منافذ البيع مع التأكد من توافر كافة السلع والمواد البترولية والغاز للمواطنين والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أول توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس.





وقام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتفقد المدرسة المعمارية بحي دار السلام لتفقد عملية صرف المعاشات للمستحقين.





وشدد المحافظ خلال الجولة على توفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات مشيرا الى أن المحافظة قامت بتجهيز ٢٥٣ مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات لمنع التكدس بمكاتب البريد ضمن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من إنتشار فيروس كورونا.





كما قام المحافظ بزيارة المدرسة الخديوية العسكرية الثانوية بنين لتفقد أعمال تسليم شرائح التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي.





وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.



