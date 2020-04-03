قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن سوق العبور

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، والتنسيق مع مديريتي التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين؛ للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال: إن ذلك لمنع أي مظاهر لاستغلال المواطنين، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.





وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لعدم إعاقة حركة الشاحنات التي تعمل لنقل المواد الخام والأغذية والشاحنات الخاصة بنقل الخضر والفاكهة من سوق العبور لداخل المدينة من دون توقف في أثناء فترة الحظر.





وأضاف أنه يتابع يوميًا مع مدير مديرية الصحة توافر كافة المستلزمات الطبية بمستشفيات القاهرة، وأنه تم التنسيق مع الأمن لتنظيم دخول وخروج المترددين من حالات فحص الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا وذويهم على المستشفيات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بنطاق محافظة القاهرة وهي حميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية منعًا للزحام حفاظاً على صحة المواطنين.



