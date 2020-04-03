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قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن سوق العبور
الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:32 م
شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، والتنسيق مع مديريتي التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين؛ للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق.
وقال: إن ذلك لمنع أي مظاهر لاستغلال المواطنين، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لعدم إعاقة حركة الشاحنات التي تعمل لنقل المواد الخام والأغذية والشاحنات الخاصة بنقل الخضر والفاكهة من سوق العبور لداخل المدينة من دون توقف في أثناء فترة الحظر.
وأضاف أنه يتابع يوميًا مع مدير مديرية الصحة توافر كافة المستلزمات الطبية بمستشفيات القاهرة، وأنه تم التنسيق مع الأمن لتنظيم دخول وخروج المترددين من حالات فحص الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا وذويهم على المستشفيات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بنطاق محافظة القاهرة وهي حميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية منعًا للزحام حفاظاً على صحة المواطنين.
محافظ القاهرة يتفقد مدرسة مخصصة لصرف المعاشات
وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المدرسة المعمارية بحي دار السلام لتفقد عملية صرف المعاشات للمستحقين.
وشدد المحافظ خلال الجولة على توفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات مشيرا الى أن المحافظة قامت بتجهيز 253 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات لمنع التكدس بمكاتب البريد ضمن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من إنتشار فيروس كورونا.
كما قام المحافظ بزيارة المدرسة الخديوية العسكرية الثانوية بنين لتفقد أعمال تسليم شرائح التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي.
وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التى يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده مع الحفاظ علي المسافات بين المتواجدين وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة التواجد داخلها.
وكانت محافظة القاهرة قد قامت بتشكيل لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية ومعها مندوبي شركات الاتصالات في 32 ادارة تعليمية علي مستوي القاهرة منعا لتزاحم اولياء الامور أمام السنترالات كما تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
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