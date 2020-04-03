قناة السويس: الكشف على جميع طواقم السفن العابرة

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن الهيئة بدأت في مراقبة وضع تفشي فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره في الصين، وبدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره مبكرًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيهات مباشرة من رئيس هيئة قناة السويس، من ديسمبر الماضي لدراسة كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة بالشكل الأمثل.





وأضاف "صفوت"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بدأت من المرشدين الذين يسيروا حركة الملاحة، حيث تقوم فرق من الحجر الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتوقيع الكشف الطبي على كافة الأطقم البحرية والفنية الموجودة على السفن، وبمجرد التأكد من خلوها من الفيروس يتم السماح لها بعبور قناة السويس، وعند طلوع المرشد على متن السفينة العابرة للقناة يتم تزويده ببدلة عزل واقية وكمامات وقفازات ومواد تعقيم، ويستكمل الرحلة مع السفينة وعند هبوطه في مارينا المرشدين ينتظره سيارة اسعاف وفريق طبي يوقع الكشف الطبي عليه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، مع تعقيم جميع منشآت ومرافق الهيئة على مدار الساعة.





وتابع المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن قناة السويس سجلت عبور 1662 سفينة بحمولات 101 مليون طن خلال مارس الماضي، موضحًا أن هذه الأرقام الإيجابية سببها الرئيسي تبني مجموعة من السياسات التسويقية المرنة للحد من التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا وتأثيره على حركة التجارة العالمية.





وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن إحصائيات الملاحة خلال شهر مارس 2020، سجلت عبور 1662 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1589 سفينة خلال شهر مارس من العام الماضى بفارق 73 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.6%، كما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 10 مليون و101 ألف طن مقابل 97 مليون 796 ألف طن خلال شهر مارس من العام الماضى بفارق 3 مليون 305 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 3.4%.





وأعلنت هيئة قناة السويس، عن تعديلات جديدة في مواعيد العمل لـ"معدية نمرة ٦، ومعديات القنطرة للسيارات والأفراد"، لعبور المجرى الملاحى لقناة السويس لتصبح من السادسة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، لحين انتهاء فترة الحظر، وذلك بدلًا من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساء.



