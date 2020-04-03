Advertisements

"علشان الدم ميقلش".. حسن الرداد يطلق مبادرة ويتحدى النجوم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أطلق الفنان حسن الرداد مبادرة تحمل اسم "علشان الدم ما يقلش" لنشجيع الجمهور والفنانين على التبرع بالدم لصالح المركز القومى لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية.

نشر حسن الرداد مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قال فيه:"طبعا إحنا بنمر بظروف صعبة جدًا وده أكتر وقت إحنا محتاجين إننا نقف جنب بعض فيه، مفيش أهم من صحة الإنسان وفى ناس قدرها إنها تفضل تنقل دم طول عمرها وحياتها ممكن تتعرض للخطر لو الدم دا قل علشان كدة أنا فكرت أعمل المبادرة دى علشان أشجع الناس إنهم ينزلوا يتبرعوا بدمهم لننقذ أهالينا وكل حبايبنا".


وأضاف حسن الرداد قائلًا:"أنا بتحدى فى المبادرة دي أحمد السقا وإيمي سمير غانم وعمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد إنهم يعملوا فيديوهات ويشجعوا أكبر قدر ممكن من الناس علشان ينزلوا يتبرعوا بدمهم لصالح المركز القومي لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، وطبعا نخلى بالنا من نفسنا ونروح فى الوقت المخصص للنزول فيه، ونلبس كمامات ونلبس جوانتيات، وإن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكوا".

وفي سياق آخر، يشارك حسن الرداد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شاهد عيان"، ويشاركه في بطولته هنا شيحة، بسمة،وليد فواز، محمد لطفي،وهو من إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن رومانسي.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري،وهو بطولة ناهد السباعي،محمود البزاوي،شيماء سيف، سلوى خطاب.

أخبار تهمك

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف فتحي من الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 19 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلمت الدرس من الكارثة.. هكذا تم استقبال العائدين من أمريكا والتعامل معهم "صور"

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك وصفقة القرن

منذ نصف ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

12:05 م

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم