"علشان الدم ميقلش".. حسن الرداد يطلق مبادرة ويتحدى النجوم

أطلق الفنان حسن الرداد مبادرة تحمل اسم "علشان الدم ما يقلش" لنشجيع الجمهور والفنانين على التبرع بالدم لصالح المركز القومى لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية.نشر حسن الرداد مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قال فيه:"طبعا إحنا بنمر بظروف صعبة جدًا وده أكتر وقت إحنا محتاجين إننا نقف جنب بعض فيه، مفيش أهم من صحة الإنسان وفى ناس قدرها إنها تفضل تنقل دم طول عمرها وحياتها ممكن تتعرض للخطر لو الدم دا قل علشان كدة أنا فكرت أعمل المبادرة دى علشان أشجع الناس إنهم ينزلوا يتبرعوا بدمهم لننقذ أهالينا وكل حبايبنا".وأضاف حسن الرداد قائلًا:"أنا بتحدى فى المبادرة دي أحمد السقا وإيمي سمير غانم وعمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد إنهم يعملوا فيديوهات ويشجعوا أكبر قدر ممكن من الناس علشان ينزلوا يتبرعوا بدمهم لصالح المركز القومي لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، وطبعا نخلى بالنا من نفسنا ونروح فى الوقت المخصص للنزول فيه، ونلبس كمامات ونلبس جوانتيات، وإن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكوا".وفي سياق آخر، يشارك حسن الرداد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شاهد عيان"، ويشاركه في بطولته هنا شيحة، بسمة،وليد فواز، محمد لطفي،وهو من إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن رومانسي.والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري،وهو بطولة ناهد السباعي،محمود البزاوي،شيماء سيف، سلوى خطاب.