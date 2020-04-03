كلاكيت تاني مرة.. إخلاء الباعة الجائلين من العتبة وتطهير الشوارع

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.





وتنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الموسكي، لليوم الثاني على التوالي، بتطهير وتعقيم مبنى البريد الرئيس بالعتبة قبل صرف المعاشات، والقيام بحملة نظافة مكبرة واخلاء المنطقة من جميع الباعة الجائلين المتواجدين حول مبنى جراج العتبة ومنطقة المسارح ومدخل ومخرج مترو العتبة ومنطقة التطوير ثم تم تطهير وتعقيم المكان بالكامل وتطهير وتعقيم المسارح من الداخل.





ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين والتنسيق مع مديريتي التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين، للقيام بحملات لإحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال للمواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.