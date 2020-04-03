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الروبل الروسي يرتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:31 م
أسعار الروبل الروسي
أسعار الروبل الروسي

صعدت أسعار الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام العملات الأجنبية في تداولات اليوم ببورصة موسكو ، معوضا بذلك بعض الخسائر التي مني به مؤخرا ومدعوما بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الروبل بواقع 63 كوبيكا ليصل إلى 76.62 روبل، و تراجع صرف العملة الاوربية "اليورو" بواقع 1.05 كوبيكا إلى 82.81 روبل.

وشهدت بورصة موسكو صعودا في تداولات اليوم حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.92%، في حين صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.69%.


تواصل أسعار النفط القفز مع ترقب حرب الأسعار بين السعودية ورسيا بوساطة أمريكية، واستمرار أزمة كورونا.

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وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس مع ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل أو أكثر في خطوة من شأنها إنهاء حرب الأسعار.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة عقب تصريحات ترامب حول تسوية فيما يتعلق بحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

ولا تزال تأثيرات الكورونا تزداد عالمياً، وسط زيادة التوقعات بشأن الركود العالمي، حيث ارتفع عدد الإصابات لأكثر من مليون شخصاً، إضافة إلى وفاة ما يزيد عن 53 ألف شخص، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر الإفصاح عن البيانات الأسبوعية لنشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بعد أن أغلق عدد كبير من الشركات منصاتهم في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو  بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 25.63 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.39 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 6 بالمائة ليصعد إلى 31.59 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى مستوى 36.29 دولار للبرميل في تداولات أمس.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد أن قفز خلال التعاملات بعد أن قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في تغريدة عبر "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن انهيار أسعار النفط، متوقعاً أن تتفق روسيا والسعودية على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً أو أكثر.

كما دعت السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك والحلفاء  بهدف التوصل إلى اتفاق عادل لاستعادة التوازن المطلوب في أسواق النفط، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان ترامب قال إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة من شأنه إنهاء حرب الأسعار، مع الإشارة إلى أنه تحدث مع مسؤولي البلدين.

ومن جهة أخرى، توقع مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس وسط تداعيات انهيار الاتفاق بين المنظمة والحلفاء.

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