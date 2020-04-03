كلمات جوارديولا تستحوذ على تفكير سيتين

يحاول المدرب الإسباني كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة، قضاء وقته في منزله، معتمداً على القراءة وممارسة بعد الهوايات الأخرى مثل الطبخ.









ويتواجد سيتين في المنزل، ملتزماً بالعزل الإجباري المفروض في إسبانيا، كإجراء إحترازي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أوقف كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.









وقال سيتين في تصريحات عبر الفيديو من منزله، ونشرت على الموقع الرسمي لبرشلونة: "يجب أن يبقى الجميع في المنزل، وأن نحاول تحقيق أقصى إستفادة من الوقت".









وأضاف: "علينا أن نحاول الإستمرار في بعض الأنشطة في المنزل، على أمل أن تمر تلك الأزمة".













وواصل: "أفتقد العشب الأخضر، وتوتر المباريات، أحب التدرب مع اللاعبين ومع الكرة، وأحب رؤية زملائي".









واستطرد: "أعكف على قراءة بعض الكتب، ومنها كتاب الأبطال، والذي يتضمن بعض العبارات لنجوم برشلونة مثل ليونيل ميسي وأندريس إنيستا".









وأتم: "توقفت أمام إحدى مقولات جوارديولا كثيراً، حيث قال نأمل أن نكون قد أخرجنا المهرج الذي بداخلنا، حتى نجعل الناس أكثر سعادة، هذه الكلمات تأخذ حيزاً كبيراً في تفكيري".









وتعم تعيين كيكي سيتين مديراً فنياً لبرشلونة في يناير الماضي، خلفاً لمواطنه إرنستو فالفيردي.