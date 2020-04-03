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"حظر وخيانة".. كندا علوش تعلق على صورة أبلة فاهيتا مع عمرو يوسف

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة كندا علوش، صورة عبر خاصية الاستورب عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ردًا على الصورة التي تجمع زوجها الفنان عمرو يوسف، بالأبلة فاهيتا".

وعلقت "كندا"، على الصورة قائلة: "حظر وخيانة".


يشار إلي أن ظهرت "فاهيتا" مع "عمرو" في صورها جريئة ورومانسية مليئة بحركات الإغراء التي عودتنا عليها" الأبلة" مع ضيوفها، حيث كانت في أحضان"عمرو يوسف" دون أن ينتابها شعور واحد بالخجل أو الحياء .

وعلقت "الأبلة" علي الصورة قائلة "أنا وعموري الليلة دي لايف من الكوارنطينا الساعة 11سامحيني يا كندا"

يذكر أن أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

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