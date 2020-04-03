آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

قررت السلطات خلال الأسبوع المنصرم، عزل عدد من القرى كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بعدما ظهر في عدد من المحافظات المختلفة، وتأتي تلك القرارات للحفاظ على المواطنين في مختلف المناطق.





قرية أبو ربيع



آخر تلك القرى كانت "أبو ربيع"، ففرضت أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، صباح اليوم الجمعة، عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج عزبة أبو ربيع التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بالمحافظة.





وجاء ذلك بعد ثبوت إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 50 أسرة لمدة 14 يومًا.

ويشرف على عملية عزل عزبة أبو ربيع، غزالي محمد غزالي، مأمور مركز شرطة أبو صوير، والسيد النخيلي، رئيس مركز مدينة أبو صوير، وعلاء محسن، رئيس قرية السبع آبار الشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بأبو صوير.

قرية شرانيس



وقبلها، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم وضع جزء من قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية تحت العزل، موضحا أنه سيتم وضع منطقة في القرية تحت العزل، وذلك بعد اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

قرية الهياتم



ومنذ 4 أيام، بدأت مديرية الصحة بالغربية في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية، وذلك بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة، وتم نقلهم للحجر الصحي، وتقرر فرض العزل للأهالي تحسبًا لوجود أية حالات غير مكتشفة.

قريتين في بني مزار