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آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:42 م
عزل قرية
عزل قرية
أحمد القاسم
قررت السلطات خلال الأسبوع المنصرم، عزل عدد من القرى كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بعدما ظهر في عدد من المحافظات المختلفة، وتأتي تلك القرارات للحفاظ على المواطنين في مختلف المناطق.

قرية أبو ربيع

آخر تلك القرى كانت "أبو ربيع"، ففرضت أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، صباح اليوم الجمعة، عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج عزبة أبو ربيع التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بالمحافظة.

وجاء ذلك بعد ثبوت إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 50 أسرة لمدة 14 يومًا.

ويشرف على عملية عزل عزبة أبو ربيع، غزالي محمد غزالي، مأمور مركز شرطة أبو صوير، والسيد النخيلي، رئيس مركز مدينة أبو صوير، وعلاء محسن، رئيس قرية السبع آبار الشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بأبو صوير.

قرية شرانيس 

وقبلها، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم وضع جزء من قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية تحت العزل، موضحا أنه سيتم وضع منطقة في القرية تحت العزل، وذلك بعد اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

قرية الهياتم

ومنذ 4 أيام، بدأت مديرية الصحة بالغربية في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية، وذلك بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة، وتم نقلهم للحجر الصحي، وتقرر فرض العزل للأهالي تحسبًا لوجود أية حالات غير مكتشفة.

قريتين في بني مزار

والجمعة الماضية، طبقت مديرية الصحة بالمنيا، إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قريتين في مركز بني مزار، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القريتين، وذلك ضمن خطة الوزارة الوقائية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.

والقريتين هم القيس وأبو جرج، حيث شهدت القريتين اكتشاف 8 حالات إصابة كان أصحابها عائدين من أداء العمرة، وتم نقلهم للحجر الصحي، وتقرر فرض العزل للأهالي تحسبا لوجود أية حالات غير مكتشفة.

وأكد أهالي القريتين أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية عدم ظهور إي حالات إصابة جديدة بالفيروس داخل المحافظة.

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