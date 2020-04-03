سلمى أبو ضيف عن المصريين : أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون

تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع جمهورها ومحبيها، وذلك من خلال خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت قائلة "ضلاً عمّا تَقَدَّم، تبرع في تمثيل مصر في كلّ العالم. وتشرح: "حين أسافر أجد أنّ الناس لديهم تصوّر معيّن عن المرأة العربية وعن المصريّين... لديهم الكثير من الأحكام المسبقة المبنية على النماذج المقولبة مثل: "آه، أنتِ مصرية وتسافرين؟" أو "أنت تعيشين في الصحراء إذاً؟" فأجيب أنّني لا أعيش في الصحراء! ففي مصر الكثير من الأمور لأنّ البلد كبير، فيه شواطئ ومدن كبرى مكتظّة وتعجّ بالناس... من دون أن ننسى النيل!".



وتابعت سلمى "عندنا سيّدات ناجحات في قطاعات عديدة ليس فقط في التمثيل، وهنّ الآن مشهورات على المستوى العالمي كالوزيرات على سبيل المثال". صحيحٌ أنّها تقوم بخطوات خارج الحدود المعتادة عليها وتبحث عن أدوار خارج الشرق الأوسط لكنّها مع ذلك تبقى متعلّقةً بجذورها. "أنا أستفيد من مهنتي لأمثّل بلدي. فإنّ أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون".

