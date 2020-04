سلمى أبو ضيف عن المصريين : أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون

View this post on Instagram

ضلاً عمّا تَقَدَّم، تبرع في تمثيل مصر في كلّ العالم. وتشرح: "حين أسافر أجد أنّ الناس لديهم تصوّر معيّن عن المرأة العربية وعن المصريّين... لديهم الكثير من الأحكام المسبقة المبنية على النماذج المقولبة مثل: "آه، أنتِ مصرية وتسافرين؟" أو "أنت تعيشين في الصحراء إذاً؟" فأجيب أنّني لا أعيش في الصحراء! ففي مصر الكثير من الأمور لأنّ البلد كبير، فيه شواطئ ومدن كبرى مكتظّة وتعجّ بالناس... من دون أن ننسى النيل! عندنا سيّدات ناجحات في قطاعات عديدة ليس فقط في التمثيل، وهنّ الآن مشهورات على المستوى العالمي كالوزيرات على سبيل المثال". صحيحٌ أنّها تقوم بخطوات خارج الحدود المعتادة عليها وتبحث عن أدوار خارج الشرق الأوسط لكنّها مع ذلك تبقى متعلّقةً بجذورها. "أنا أستفيد من مهنتي لأمثّل بلدي. فإنّ أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون". 🇪🇬 @elle_arabia Photographer: @nickthompsonstudio Editor-in-Chief Print & styling @carmelharrison_ Styling Assistant @ishjsth Interview @sarahjgarden Makeup @sharondrugan Hair @melaniemeyermakeup