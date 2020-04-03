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سلمى أبو ضيف عن المصريين : أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع جمهورها ومحبيها، وذلك من خلال خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت قائلة "ضلاً عمّا تَقَدَّم، تبرع في تمثيل مصر في كلّ العالم. وتشرح: "حين أسافر أجد أنّ الناس لديهم تصوّر معيّن عن المرأة العربية وعن المصريّين... لديهم الكثير من الأحكام المسبقة المبنية على النماذج المقولبة مثل: "آه، أنتِ مصرية وتسافرين؟" أو "أنت تعيشين في الصحراء إذاً؟" فأجيب أنّني لا أعيش في الصحراء! ففي مصر الكثير من الأمور لأنّ البلد كبير، فيه شواطئ ومدن كبرى مكتظّة وتعجّ بالناس... من دون أن ننسى النيل!".

وتابعت سلمى "عندنا سيّدات ناجحات في قطاعات عديدة ليس فقط في التمثيل، وهنّ الآن مشهورات على المستوى العالمي كالوزيرات على سبيل المثال". صحيحٌ أنّها تقوم بخطوات خارج الحدود المعتادة عليها وتبحث عن أدوار خارج الشرق الأوسط لكنّها مع ذلك تبقى متعلّقةً بجذورها. "أنا أستفيد من مهنتي لأمثّل بلدي. فإنّ أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون".

يذكر أن آخر أعمال سلمي أبو ضيف، مسلسل" حدوتة مرة" وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، غادة عبد الرازق، مجدي كامل، هاجر أحمد، أحمد صفوت، محمد أبو داوود، عبير منير، كريم مححوب، سماح السعيد، محمد مهران، مفيد عاشور إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمر عبد الحليم .
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ضلاً عمّا تَقَدَّم، تبرع في تمثيل مصر في كلّ العالم. وتشرح: "حين أسافر أجد أنّ الناس لديهم تصوّر معيّن عن المرأة العربية وعن المصريّين... لديهم الكثير من الأحكام المسبقة المبنية على النماذج المقولبة مثل: "آه، أنتِ مصرية وتسافرين؟" أو "أنت تعيشين في الصحراء إذاً؟" فأجيب أنّني لا أعيش في الصحراء! ففي مصر الكثير من الأمور لأنّ البلد كبير، فيه شواطئ ومدن كبرى مكتظّة وتعجّ بالناس... من دون أن ننسى النيل! عندنا سيّدات ناجحات في قطاعات عديدة ليس فقط في التمثيل، وهنّ الآن مشهورات على المستوى العالمي كالوزيرات على سبيل المثال". صحيحٌ أنّها تقوم بخطوات خارج الحدود المعتادة عليها وتبحث عن أدوار خارج الشرق الأوسط لكنّها مع ذلك تبقى متعلّقةً بجذورها. "أنا أستفيد من مهنتي لأمثّل بلدي. فإنّ أول من منحني فرصة الانطلاق في البداية هم مصرّيون". 🇪🇬 @elle_arabia Photographer: @nickthompsonstudio Editor-in-Chief Print & styling @carmelharrison_ Styling Assistant @ishjsth Interview @sarahjgarden Makeup @sharondrugan Hair @melaniemeyermakeup

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

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