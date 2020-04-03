مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك وصفقة القرن





فجر مرتضى منصور رئيس الزمالك، مفاجأة نارية، بشأن الأنباء التي ترددت حول تفاوض فريقه مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز.





وقال رئيس الزمالك: "لم ولن أتفاوض مع عبد الله السعيد نهائيا".





وتابع مرتضى منصور:" أتحدى أي شخص يخرج ويقول أن الزمالك تفاوض مع أي لاعب في الأهلي عقده ساري".





وقال إن الظهير الأيمن لبيراميدز عمر جابر واحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين ويستطيع اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب وسيفيد نادي الزمالك فى حالة ضمه.





وأضاف: "ننتظر قرار باتريس كارتيرون المدير الفني فى التعاقد مع اللاعب من عدمه، وسندخل فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز برئاسة سالم الشامسي".



